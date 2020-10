Santé : Le prix Nobel de médecine attribué à trois virologistes.

Le prix Nobel de médecine 2020 a été attribué ce lundi 5 octobre au trio Michael Houghton, Harvey Alter et Charles Rice. Le premier est britannique alors que les deux autres sont américains. Leur mérite, c’est d'avoir découvert le virus de l’Hépatite C.



Les trois scientifiques, des virologistes ont connu ce sacre grâce à leur contribution à la lutte contre cette maladie qui constitue un problème de santé mondial car provoquant la cirrhose et le cancer du foie.



Le prix nobel de la paix sera décerné vendredi à Oslo. En 2019, c’est le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed qui avait été récompensé pour ses efforts en faveur du retour de la paix entre son pays et l’Érythrée.