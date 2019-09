Santé : Le gouverneur de Dakar prend des mesures urgentes et interpelle Abdoulaye Diouf Sarr

La présentation du rapport de la mission de deux jours de la coalition régionale pour la promotion de la santé de la mère et de l’enfant, a indiqué qu’il y aurait dix blocs opératoires non opérationnels à Dakar. Un constat qui engage la responsabilité de tous les acteurs -étatiques ou non- dans la prise en charge de la santé de la mère et de l’enfant. Le gouverneur de Dakar qui a présidé les travaux de restitution, a formulé des recommandations contenues dans un document qu’il transmettra au ministère de la santé et de l’action sociale pour régler les dysfonctionnements notés dans ses structures sanitaires et ainsi assurer une bonne prise en charge les urgences obstétricales et néonatales. En outre, Alioune Badara Samb a pris des mesures urgentes dont la première est la mise sur pied d’une coalition réunissant tous les acteurs de la santé à la date du 20 septembre pour régler de manière efficiente toutes ces préoccupations liées à la santé de la mère et de l’enfant…