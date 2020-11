Santé : Le gouverneur de Dakar livre les chiffres des personnes atteintes de la maladie mystérieuse à Rufisque et environs...

Moins d’une semaine après l’apparition d’un maladie mystérieuse caractérisée par des éruptions cutanées, des cas de personnes atteintes continuent de se signaler. Aujourd’hui ce sont 145 sujets malades consultés qui sont ‘’hébergés momentanément au niveau de la Maison de la femme de Thiaroye puis totalement pris en charge’’, a révélé le gouverneur de Dakar, Al Hassane Sall, au cours d’une réunion interministérielle. Une réunion qui permis la rencontre de Abdoulaye Diouf Sarr (Santé) son collègue Abdou Karim Sall (Environnement) et Alioune Ndoye (Pêche).

Il a indiqué que, pour le département de Rufisque, 170 cas répartis entre les districts de Rufisque (120) et le district sanitaire de Diamniadio (50) ont été enregistrés. Et leurs localités d’origine, sont Rufisque, Bargny, Yène, Toubab Dialaw etc...’’ Et là, également, poursuit le gouverneur de Dakar, les autorités sanitaires et celles concernées par la gestion de cette maladie mystérieuse ont jugé nécessaire de ‘’reconduire le dispositif de Thiaroye en les logeant au niveau du Stade Ngalandou Diouf (de Rufisque).



Donc, ils sont tous sur site, bien pris en charge par le personnel médical sous la conduite du Mcd le Dr Mbaye Thiam qui a mis un médecin et deux infirmiers, depuis hier, pour assurer le suivi médical de ces patients. La prise en charge est totale, aussi bien du point de vue santé que social et autres types d’accompagnement.

Stade Ngalandou Diouf de Rufisque réquisitionné pour loger les malades

Le Gouverneur de Dakar qui fait le point sur la maladie, le nombre de cas, la prise en charge, l'état des investigations, a tenté de rassurer les populations. ‘’Des tests ont été effectués suite à des prélèvements. Et les résultats sont revenus rassurants parce que sur les tests Covid-19, les résultats sont négatifs. Pour les prélèvements viraux, les 5 résultats qui nous sont revenus sont également négatifs. Et conformément aux directives du ministre de la Santé, l’équipe du district a été renforcée avec la présence du Médecin chef du district (Mcd) de Guédiawaye et de celui de Keur Massar, mais également des dermatologues en provenance de Dakar’’.