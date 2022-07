Santé : Le chef de l’État va poser ce jeudi, la première pierre du centre hospitalier national de Saint-Louis.

Dans sa volonté de relever le plateau technique et donner aux populations des services sanitaires de qualité, le président Macky Sall a entamé depuis plusieurs mois le programme de modernisation et de restructuration des infrastructures sanitaires, décliné d’ailleurs dans le plan Sénégal émergent dans sa phase 2.



C’est dans cette suite logique, après l’inauguration de plusieurs centres hospitaliers dans plusieurs régions comme Kédougou, Kaffrine, et celui des Agnams, Touba…, que Saint-Louis verra ce jeudi 14 juillet, la pose de la première pierre du centre hospitalier national. L’édifice sanitaire sera implanté dans le site de l’ancien hôtel Mame Coumba Bang à quelques centaines de mètres de l’entrée de la première capitale du Sénégal.



La cérémonie de pose de la première pierre sera effectuée par le président de la République Macky Sall et se tiendra en présence du ministre de la santé et de l’action sociale et celle de plusieurs autorités sanitaires.