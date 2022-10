Santé : L'institut Pasteur de Dakar annonce la fabrication prochaine d'un vaccin abordable contre la rougeole et la rubéole.

D'après le même communiqué, "le transfert de technologie du vaccin MR (« measles & rubella ») est soutenu par Batavia Biosciences et le Groupe Univercells, avec un financement de la Fondation Bill et Melinda Gates".

Le Dr Amadou Alpha Sall, Administrateur Général de l’IPD, a déclaré ceci : "En fabriquant des vaccins et des diagnostics abordables contre la rougeole et la rubéole en Afrique, la région fera un pas de plus vers un paysage de fabrication diversifié pour la préparation aux épidémies et l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement en vaccins essentiels pour la vaccination systématique. Cela aidera les pays de la région à renforcer leur autonomie et à fournir à chaque enfant les vaccins qui lui sauveront la vie".

À rappeler que l’IPDL’Institut Pasteur de Dakar (IPD) est une fondation privée sénégalaise d’intérêt public dont la mission est de faire progresser la santé publique et le bien-être en Afrique en menant des recherches, en fournissant des formations, en partageant des connaissances scientifiques et en faisant progresser la biotechnologie. Depuis sa fondation en 1896, l’IPD est à l’avant-garde de la lutte contre les maladies infectieuses en Afrique de l’Ouest. L’IPD est l’un des quatre fabricants préqualifiés de l’OMS pour fournir un vaccin contre la fièvre jaune aux agences des Nations Unies..

À cet effet, il a été relevé que "l’IPD va déployer un processus de production intensifié Hip-Vax de Batavia pour le matériel GMP contre la rougeole et la rubéole et la plateforme propriétaire NevoLine™ Upstream d'Univercells Technologies pour accélérer la fabrication et l'accès abordable aux vaccins essentiels et épidémiques en Afrique. L’IPD produira le vaccin pour les campagnes de vaccination systématiques essentielles dans les pays à revenu faible ou intermédiaire et pour les campagnes de flambées épidémiques et de rattrapage. La production sera transférée à l’installation ultramoderne de MADIBA, un centre régional de fabrication de vaccins contre la COVID-19 et d’autres épidémies pouvant produire jusqu’à 300 millions de doses destinées à être utilisées en Afrique".