Santé : L'hôpital Dalal Diam de Guédiawaye réalise une greffe de moelle osseuse, une première au Sénégal

Une greffe de moelle osseuse a été réalisée par l'hôpital Dalal Diam de Guédiawaye, il y a quelques jours. Ce qui constitue une prouesse pour le Sénégal. Selon la professeure Fatou Samba Ndiaye, cheffe du Service d’hématologie clinique et de greffe de moelle osseuse de l’hôpital, « il s’agit d’une expérience unique, une première pour le Sénégal. Le patient zéro, opéré le 23 février, se porte bien après un mois de récupération », a-t-elle déclaré sur la Rts, avant de préciser qu’il s’agissait d’une autogreffe de cellules souches, ce qui signifie que le patient était lui-même son propre donneur.



« Depuis le 17 février, le patient est suivi selon des protocoles bien établis et a suivi un programme de rééducation pour mobiliser ses muscles, car il s’agit d’une autogreffe de cellules souches. Nous ne sommes pas encore dans l’allogreffe, car nous attendons que la loi soit finalisée afin de pouvoir aller plus loin et envisager un donneur différent du patient », a soutenu Fatou Samba Ndiaye.



La professeure Fatou Samba Ndiaye d'expliquer que l’opération a été réalisée gratuitement grâce à la solidarité de plusieurs acteurs. « La direction de l’hôpital a pris en charge tous les bilans biologiques et l’imagerie, et nous avons pu compter sur l’aide de nos partenaires. Un laboratoire nous a fourni un lot de médicaments d’une valeur de 4 millions de francs CFA », a-t-elle indiqué. Toutefois, ajoute-elle, « cela n’a pas suffi, et nous avons dû nous cotiser pour acheter d’autres médicaments, extrêmement coûteux et non disponibles. »