Santé : « L’État du Sénégal va donner les ressources pour une meilleure compétitivité de nos chercheurs » (Samba Kor Sarr)

Dans le but d’améliorer la recherche dans le domaine de la santé, l’État du Sénégal à travers le ministère de la santé, envisage un programme important pour vulgariser et faciliter le travail effectué par nos chercheurs. C’est ce qu’a tenu à expliquer Samba Kor Sarr qui est chargé de la recherche au ministère de la santé et de l’action sociale.