Santé : L’ASFM s’engage pour l’identification et le retour des corps dans leurs familles.

La société sénégalaise de médecine légale et évaluation juridique du dommage corporel, en partenariat avec le comité international de la croix rouge, organise la 7ème conférence de l’african society of forensic Medecine (ASFM )



Une conférence qui va se tenir du 7 au 10 mars à Dakar.



Cette conférence, la 7ème du genre est à l’initiative de la société Sénégalaise de médecine légale et évaluation juridique du dommage corporel. Le rendez vous de Dakar consiste à apporter une réponse scientifique, mais aussi trouver des solutions globales et durables aux problèmes ayant recours à la medecine légale en Afrique.

La médecine légale, notamment son utilité, est aujourd'hui au centre des discussions.

Toutefois le manque d’effectif des médecins légistes au Sénégal se pose avec beaucoup d'acuité …



Le thème de cette année

L'expertise relative à la violence faite aux femmes et la protection des enfants est l'un des objectifs fixé.



Ces différents sujets ont été au centre des discussions plusieurs fois dans les congrès précédents, mais plusieurs aspects alimenteront encore cette rencontre comme le cas de la gestion des migrants décédés lors de la traversée en méditerranée. L’identification des corps participe à n’en point douter au deuil des familles de migrants; ce congrès va ainsi permettre d’harmoniser l’identification et le retour des corps dans leurs familles…