Santé / Indépendance pharmaceutique : Africa Ressource Center (ARC) lance la réflexion et mobilise les acteurs.

thème : "Contribution du Secteur privé pour le renforcement de la

chaine d'approvisionnement des produits de santé : Focus sur les priorités des gouvernements."

Le Sénégal accueille du 30 novembre au 2 décembre la rencontre internationale Arc West Africa Suply Chain Forum. Une rencontre quiréunit des experts venus d'un peu partout, organisée enmarge du sommet Global Health supply Chain pour soutenir la transformation durable des chaînes d'approvisionnement des produits de santé en Afrique. Selon le directeur exécutif régional de Arc westAfrica, Ibn Khadim Diaw, "La réflexion de cet atelier c'est de voir comment on peut retrouver notre indépendance pharmaceutique pourproduire une bonne partie des produits de santé dont nous avons besoinet ne pas dépendre que de l'étranger. Mais cela ne veut pas dire qu'onva juste produire pour le Sénégal. La réflexion se fera au-delà, au niveau régional. C'est pourquoi, l’Union Africaine est en train devoir comment on peut penser global mais au niveau du continent. Car ce qu'on a vécu au Sénégal lors de la pandémie, c'est ce qu'on a vécu aussi à travers le monde...", a-t- il signalé. Africa RessourceCenter (ARC) est une organisation à but non lucratif dont l'objectif estd'apporter un appui stratégique aux Ministères de la Santé pourrenforcer la Chaîne d'Approvisionnement des Produits de Santé (CAPS),en alignement avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) desNations Unies. ARC vise à fortement contribuer à l'accès des populations aux médicaments et produits de santé dont elles ont besoinet où qu'elles soient pour un meilleur bien-être ainsi que pour une vie plus saine et productive. Agissant en tant que conseiller indépendant, ARC s'appuie sur son réseau d'experts en gestion dechaine d'approvisionnement et de son Conseil consultatif du Secteur Privé (PSAB) pour soutenir les pays à bâtir des chaines d'approvisionnement solides et résilientes afin d'atteindre les objectifs de couverture sanitaire universelle. Cette rencontre de trois jours qui a ouvert ses portes ce 30 novembre au CICAD, a pour