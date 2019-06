Santé / Inauguration : 500 millions de fcfa de la coopération belge pour un bâtiment annexe du ministère.

Le ministère de la santé et de l'action sociale a étrenné ce mardi 18 juin un nouvel édifice d'extension, fruit de la coopération sénégalo-belge. L'inauguration s'est déroulée en présence du ministre de tutelle Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr et de l'ambassadeur de a République belge au Sénégal. Ce bâtiment est composé de 49 bureaux, deux salles de réunion, une salle d’archives et de documentation, érigé sur 3.000 m2 pour un montant global de plus de 500 millions de Fcfa. S'agissant des nouveaux programmes de coopération, SEM Philippe Colyn a indiqué que la santé reproductive aura une part importante dans les projets inscrits sur la période 2019-2023...