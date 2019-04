Santé: Docteur Abdoulaye Diédhiou sensibilise sur l'utilisation des bouillons et attaque les fabricants

Sur l'initiative de l'association des îles de Élinkine, le gynécologue Abdoulaye Diédhiou a accepté de les accompagner pour une oeuvre sociale au bénéfice de la population de Élinkine et des autres îles qui font face à ce village de pêcheurs. À l'entendre parler, les problèmes de santé décelés dans cette contrée sont liés aux problèmes gastriques et de l'hypertension artérielle.

Le président de l'association santé et développement humain regrette le fait que la population et les sénégalais en général mangent beaucoup, mais mal. Il a pris l'exemple des bouillons. Il soutient que ces produits contiennent un taux de sel élevé. Malheureusement, aucune posologie n'est prescrite pour sensibiliser les femmes quand elles préparent les repas...