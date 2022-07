Santé : Deux cas suspects de la maladie à virus Marburg déclarés au Ghana (Oms)

La présence de la maladie à virus Marburg (Mvm) a été suspectée en Afrique de l’Ouest, plus exactement au Ghana. Autrefois appelée fièvre hémorragique à virus Marburg, elle est une maladie grave, souvent mortelle chez l’être humain du fait qu’elle provoque une fièvre hémorragique virale sévère chez l’homme. L’Organisation mondiale de la santé (Oms) dans un communiqué rendu public, informe que c’est le Ghana qui a déclaré la détection de deux cas suspects de ladite maladie.



‘’Si ces cas sont confirmés, il s'agirait des premières infections de ce type enregistrées dans le pays. Marburg est une fièvre hémorragique virale hautement infectieuse de la même famille que la maladie à virus Ebola. L'analyse préliminaire des échantillons prélevés sur deux patients par le Noguchi Memorial Institute for Medical Research du pays s'est révélée positive au Marburg’’, informe l’équipe du Dr Matshidiso Rebecca Natalie Moeti, Directrice régionale du Bureau régional de l'Oms pour l'Afrique.



Pour l’heure les échantillons ont été envoyés à l'Institut Pasteur de Dakar (lpd), un centre collaborateur de l'Oms, pour confirmation. Et ce, conformément à la procédure standard. Concernant les deux patients ils sont de la région d'Ashanti, une localité située dans le sud du pays et sont tous deux décédés. Cependant, ils sont sans lien de parenté mais présentaient des symptômes tels que la diarrhée, la fièvre, la nausée et le vomissement. Ils avaient été emmenés dans un hôpital de district de la région d’Ashanti.



Les préparatifs en vue d'une éventuelle riposte en cas d'épidémie sont rapidement mis en place, alors que des investigations supplémentaires sont en cours, informe la note parcourue par Dakaractu.



‘’Les autorités sanitaires sont sur le terrain pour enquêter sur la situation et mettre en place une riposte rapide à l'épidémie. Nous travaillons en étroite collaboration avec le pays pour suivre le virus, contrôler sa propagation et arrêter la flambée le plus rapidement possible’’, a déclaré, à sujet, le Dr Francis Kasolo, Représentant de ladite organisation au Ghana. L'Oms, pour sa part, a déployé des experts pour aider les autorités sanitaires du Ghana à renforcer la surveillance de la maladie, effectuer des tests, suivre les cas contacts, traiter les patients et travailler avec les communautés pour les alerter et les sensibiliser aux risques et aux dangers de la maladie ainsi que pour collaborer avec les équipes d'intervention d'urgence.



À rappeler que s'ils sont confirmés, les cas survenus au Ghana, ayant malheureusement perdu la vie, constitueraient la deuxième détection de Marburg en Afrique de l'Ouest. La Guinée a confirmé un seul cas dans une épidémie qui a été déclarée terminée le 16 septembre 2021, cinq semaines après la détection du cas initial. De précédentes flambées épidémiques et des cas sporadiques de Marburg en Afrique ont été signalés en Angola, en République démocratique du Congo, au Kenya, en Afrique du Sud et en Ouganda, informe ladite institution.



Pour l’heure, des recherches faites sur la maladie à virus Marburg ont montré que celle-ci ‘’est transmise aux humains par les chauves-souris frugivores et se propage parmi les humains par contact direct avec les fluides corporels des personnes infectées, les surfaces et les matériaux souillés. La maladie commence brusquement, avec une forte fièvre, des maux de tête sévères et des malaises. De nombreux patients développent des signes hémorragiques graves dans les sept jours. Les taux de létalité ont varié de 24 % à 88 % lors des épidémies précédentes, en fonction de la souche virale et de la prise en charge des cas’’.



Bien qu'il n'existe pas de vaccins ou de traitements antiviraux approuvés pour traiter le virus, les soins de soutien – réhydratation par des liquides oraux ou intraveineux – et le traitement des symptômes spécifiques, améliorent la survie, renseignent Dr Moeti et ses collègues. Selon Oms Afrique, ‘’une série de traitements potentiels, notamment des produits sanguins, des thérapies immunitaires et des traitements médicamenteux, sont en cours d'évaluation’’.