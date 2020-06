Santé : Découverte d’un vaccin et d’un traitement spécifique contre la maladie à virus Ebola.

La riposte contre la maladie à virus Ebola vient de connaître une grande avancée avec la mise au point d’un vaccin et d’un traitement spécifique. Cette bonne nouvelle qui apporte une bouffé d’oxygène aux autorités en charge de la santé mondiale, a été annoncée ce jeudi 25 juin 2020, par le Pr Jean-Jacques Muyembe-Tamfum, directeur général de l’Institut national de recherche biomédicale (Inrb) de la République démocratique du Congo. Celui-ci a fait l’annonce au cours d’une conférence de presse virtuelle initiée par l’Oms Afro (Organisation mondiale de la Santé) pour partager avec le reste du monde ‘’la façon dont la Rdc a réussi à mettre fin à l'épidémie d'Ebola.



‘’Désormais la maladie à virus Ebola a un vaccin et un traitement spécifique. Alors comment la Rdc va faire pour lutter contre la 11e épidémie à la maladie à virus Ebola, dans la Province de l’Equateur. La riposte repose sur l’expertise locale avec l’aide du gouverneur central et des partenaires. Donc, les contacts des cas confirmés seront vaccinés et les malades insolés dans les centres de prise en charge seront traités avec deux molécules’’, a révélé le Dg de l’Institut national de recherche biomédicale de la Rdc.



Ce dernier en a profité pour rappeler ce qui a conduit à ce résultat qui leur vaut la satisfaction. ‘’En août 2019, la Rdc confiait à l’Oms la gestion de riposte contre la maladie à virus Ebola à l’est de la Rdc, une moyenne de 15 cas par jour en moyenne, était notifiée dans 29 zones de santé dans le province du Nord, du Sud Kivo etc.



Aujourd’hui, nous célébrons la fin de cette crise après une résurgence rapidement maitrisée. Nous attribuons ce succès à la combinaison de plusieurs facteurs, notamment la forte implication des autorités politiques et administratives, notamment le chef de l’État qui avait mis en place le comité sectoriel en intégrant les autres secteurs dans cette crise sanitaire ; l’ancrage de la riposte dans le système de santé par un transfert régulier et progressif dense aux divisions provinciales de santé et aux Médecins chefs des zones de santé en vue de renforcer le système le système national de santé; l’engagement communautaire qui a été lent et difficile au début mais qui s’est avéré déterminant pour la victoire de ce jour; le recours à des innovations technologiques tels que les vaccins et les molécules thérapeutiques grâce à la recherche clinique qui était réalisée pendant la riposte à la maladie à virus Ebola’’, a dit le Pr Jean-Jacques Muyembe-Tamfum.