Santé/Daaka 2018 : 985 consultations et 5 évacuations

Pour une bonne couverture sanitaire de la retraite spirituelle du Daaka de Médina Gounass, d'importantes ressources humaines et matérielles sont déployées au site où se tient le Daaka.

À en croire l'infirmier chef du poste de Boconto de la commission sanitaire du Daaka, " un effectif de 21 personnes dont 2 médecins et 6 infirmiers en plus des éléments de la croix rouge ont été déployés sur le site du Daaka. " L'infirmier souligne que depuis le début de l'événement, 985 consultations et 5 évacuations ont été enregistrées.

Il note par ailleurs que la plupart des cas d'intervention concerne des cas d'hypertension artérielle...