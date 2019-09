Santé : Cette marque de préservatifs qui expose ses utilisateurs aux risques de grossesses et aux mst

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (Dgccrf), une structure du gouvernement français, a lancé une alerte aux populations. Une alerte qui concerne les préservatifs "tutti frutti" de la marque Soft qui présentent, selon elle, ‘’des perforations les rendant inefficaces’’.



Ainsi les utilisateurs de préservatifs de ladite marque ont été priés de retourner le produit à leur fournisseur. Ce, pour la simple raison que ‘’ces préservatifs présentent, en effet, des perforations qui les rendent inefficaces contre les maladies sexuellement transmissibles ou comme moyen de contraception’’, a annoncé la Dgccef sur son compte Tweeter où elle ordonne l’arrêt de toute utilisation de ces préservatifs et leur restitution. La Dgccrf demande ainsi aux détenteurs de ces produits de cesser toute utilisation de ces préservatifs et de rapporter les boîtes en magasin.



En janvier dernier, rappelle ladite direction, c’est la marque Durex qui avait procédé au rappel de plusieurs milliers de produits, vendus au Canada. Les préservatifs présentaient en effet un risque accru d’éclatement lors de leur mise en place et de leur utilisation. La France n’avait pas été touchée par le rappel de produits, ne les ayant pas encore mis à la disposition des consommateurs. Une situation qui constitue ‘’un enjeu de santé public’’, informe le site Capital.



Selon La Voix du Nord, ce grave défaut empêche les utilisateurs d'être protégés des maladies sexuellement transmissibles et, ainsi, bénéficier d'une contraception efficace. Ladite direction demande également, aux éventuels détenteurs de ces lots, de les ramener en magasin. Les modèles concernés étaient vendus 8,90 euros (5 840 F Cfa) la boîte de 12 préservatifs et étaient surnommés "Tutti frutti".



À noter que l’essentiel des pharmacies dakaroises visitées par nos soins étaient en rupture de stock de ces préservatifs de marque Soft ‘’tutti frutti’’.