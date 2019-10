Santé : «Avec la gratuité des anticancéreux, un nouveau pas est franchi…», Dr Annette Seck Ndiaye

Le casse-tête de la chimiothérapie pour les patientes atteintes de cancer sera bientôt un vieux souvenir. Tel est l’avis du Dr Annette Seck Ndiaye, par ailleurs, directrice de la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement (Pna/Sénégal). Cette dernière a salué la décision du président la République de subventionner la chimiothérapie et rendre «totalement gratuit les anticancéreux pour les personnes atteintes de cancer du sein et du col de l’utérus».



Une décision, qui selon elle, vient encore confirmer «toute la priorité que le Président Macky Sall accorde à l’équité dans l’accès aux soins de qualité pour toutes les couches de la population. Le président de la République a compris que quels que soient les moyens dont on dispose, le cancer est une maladie qui rend vulnérables les personnes qui en sont atteintes. Les femmes payent le plus fort tribut de cette maladie, elles seront les premières servies mais certainement pas les dernières».



Selon la directrice de la pharmacie nationale d’approvisionnement, cette politique de santé menée par le chef de l’Etat est en «parfaite adéquation avec l’axe 2 du plan Sénégal émergent (Pse) qui porte sur le renforcement du capital humain et la protection sociale.



«Lorsque le Président de la République prenait cette décision l’année dernière lors des manifestions dédiées à la lutte contre le cancer, dans le cadre de ‘’octobre rose’’, les anticancéreux étaient déjà intégrés depuis décembre 2016 dans le circuit public à travers la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement avec une baisse des prix de plus 50%», a rappelé le Dr Annette Seck Ndiaye. « Aujourd’hui avec la gratuité des anticancéreux, c’est un nouveau pas qui est franchi. Il faut s’en féliciter et saluer la générosité du Président de la République et surtout son sens aigu de la solidarité face à des personnes aussi affectées tant physiquement que moralement», ajoute-t-elle.



La directrice de la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement invite le personnel de santé à «une gestion rationnelle et concertée des produits (anticancéreux) à la fois sensibles et coûteux. Ce, dans le but de permettre aux populations de tirer le maximum de profit de cette stratégie dont la pérennité doit être leur seule préoccupation».



Elle a aussi magnifié «la cause noble de l’Etat» tout en incitant le peuple à contribuer à la réussite de cette «belle initiative» et d’en faire une affaire personnelle.