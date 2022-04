Un pas décisif vers la stabilisation du secteur de la santé ? C’est l’espoir que suscite la rencontre d’aujourd’hui entre le ministre de la santé et de l’action sociale et l'Alliance syndicale And Gueusseum.



La signature du protocole d’accord concernant plusieurs catégories socio-professionnelles d’acteurs du secteur de la santé et de l’action sociale intervient après 11 mois d’attente. Elle s’inscrit dans le cadre du dialogue avec les partenaires sociaux sous l’impulsion du président Macky Sall i qui a invité le ministre de la santé et de l’action sociale à prendre à bras le corps les problèmes auxquels sont confrontés les acteurs de la santé.



Pour And Gueusseum, il n’a pas été question de faire la grève pour se frotter à la justice ou encore faire pression sur la magistrature. « Il y’a eu une coïncidence le 21 dernier et nous avions décidé avec notre 4e plan d’action de faire un sit-in qui a été programmé bien avant le procès qui concerne cette affaire des sages-femmes emprisonnées. « Nous ne serons pas à Louga pour perturber l’ordre public, mais juste pour nous solidariser avec nos camarades », affirme Mballo Dia Thiam.



Concernant l’appel à la paix, le SG de And Gueusseum précise qu’il y avait deux problèmes fondamentaux : notamment la signature de ce protocole et ensuite, engager des négociations sérieuses.



Toutefois, malgré cette signature du protocole, des points restent en suspens et par conséquent, le mot d’ordre n’est toujours pas levé. Une grève de 72h avait été programmée ainsi qu’un sit-in national le 27 prochain de 10h à 14h. Pour ce qui est du maintien du mot d’ordre, le syndicat laisse la prérogative à l’instance habilitée...