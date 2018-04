Santé : « And Gueusseum » en sit-in le mardi 10 avril pour faire face aux « 3D »

La syndicale SUTSAS-SUDTM « And Gusseum » a tenu hier lundi 9 avril une conférence de presse pour faire l’état des lieux concernant le secteur de la santé. Après la marche de Thiès du 30 mars, les syndicalistes travailleurs de la santé entendent poser un 2ème jalon par un sit-in au plan national pour exiger du gouvernement l’application des accords résiduels conclus depuis 2014.

Entre autres points soulignés dans ce plan d’action, le paiement intégral des arriérés de salaire, le virement de la 1ère tranche de 2018 de la subvention annuelle aux EPS, le remboursement de la dette et des créances de la CMU…

Par ailleurs, Mballo Dia Thiam et ses camarades accusent le gouvernement sénégalais de faire du jeu dilatoire, de diversion et de division. Poursuivant ses propos, le secrétaire général du SUTSAS de préciser qu’ils seront ce mardi 10 avril à la primature non pas en terrain de négociations, mais pour requérir les propositions du Premier Ministre. Ainsi, ils annoncent que la grève initialement prévue le mardi 17 avril sera décalée au mercredi 18 par respect à la communauté layène...