Santé : Abdoulaye Diouf Sarr révèle les cibles prioritaires pour les vaccins contre la Covid-19.

La guerre engagée contre la Covid-19 a poussé les États dans une course pour l’acquisition de vaccins. Au Sénégal, les autorités chargées de la santé ont déjà ciblé ceux qui, en priorité, vont recevoir les premières doses de ces vaccins, dont l’arrivée est attendue en fin mars prochain. Il s’agit du corps médical et des personnes âgées, entre autres.



‘’Le Sénégal va se donner les moyens de vacciner sa population, s ur la base d’une stratégie. Celle-ci a déjà identifié les cibles, il s’agit des personnels de santé et de sécurité sociale, la première ligne de front, les personnes âgées, celles à comorbidité, les forces de défense et de sécurité. Mais cette cible identifiée n’est pas la seule qui va être vaccinée dans la stratégie. C’est ensuite qu’on va entrer dans la campagne qui vise à protéger les Sénégalais de manière globale’’, a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr, lors de la conférence de presse de quelques membres du gouvernement.



Le ministre a assuré que l’État est disposé à mettre le prix qu’il faut pour se payer ces vaccins. ‘’Au plan des possibilités financières, le ministre assure que le Sénégal se donnera tous les moyens nécessaires pour protéger sa population dans le cadre d’un programme de vaccination efficace et optimale’’, dira-t-il.