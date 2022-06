Santé : Abdoulaye Diouf Sarr liste ses résultats et les défis à relever dans le secteur.

La passation de service au ministère de la santé et de l’action sociale ce matin entre le ministre sortant Abdoulaye Diouf Sarr et son successeur Marie Khémesse Ngom Ndiaye, a été un moment d’émotion devant un public témoin de leur parcours.



Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a réitéré son engagement auprès du Président Macky et l’ensemble du gouvernement, tout en listant les résultats obtenus dans le secteur entre 2017 et 2022 sans discontinuer.



« Je l’ai fait avec dévouement, avec volonté de servir mon pays et mettre en œuvre la politique de santé et d’action sociale définie avec le président Macky Sall. Mais les efforts inlassables qu’il a déployés depuis 2022 ont permis à notre système de santé de faire des progrès considérable qui sont visibles partout à travers le pays dans le domaine des infrastructures, des équipements, de la gouvernance sanitaire et de la protection sociale », considère le ministre sortant Abdoulaye Diouf Sarr, convaincu qu'au delà des performances du système qui sont indéniables et qui touchent pratiquement tous les domaines avec des indicateurs qui sont sensiblement améliorés, les défis à relever sont réels.