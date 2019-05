Santé / Abdoulaye Diouf Sarr : « Les prix de la PNA sont les prix les moins chers en matière de médicaments »

La Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA) s’était engagée dans un processus de réformes à travers l’élaboration d’un plan stratégique de développement pour la période 2014-2018, afin ‘’d’améliorer ses performances et répondre positivement aux attentes des pouvoirs publics et des populations’’, ainsi il s’est tenu ce jour un atelier de restitution de l’évaluation de ce plan stratégique de développement (PSD) 2014-2018 et du lancement du nouveau PSD 2019- 2023 sous la présence du ministre Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la santé et de l’action Sociale. Les progrès réalisés, au delà d’une évaluation formelle des projets, montrent une appréciation des acteurs et bénéficiaires. Après analyse, le niveau de satisfaction globale des usagers sur le prix des médicaments est assez bon (61%) avec cependant 6% des usagers qui expriment une totale insatisfaction. Ainsi la PNA compte se réformer pour améliorer ses performances pour un nouveau PSD pour la durée 2019/2023..