Santé: ​L’essentiel à retenir sur le MONKEYPOX en 7 points

L’essentiel à retenir sur le MONKEYPOX en 7 points

Point 1 :

Le Monkeypox (Mpox) autrefois appelé la variole du singe est une maladie infectieuse émergente causée par un orthopoxvirus simien, appartenant au genre Orthopoxvirus et à la famille des Poxviridae. Cette affection constitue une zoonose virale, dont la transmission à l’être humain se fait initialement par contact avec des animaux infectés, avant de se propager secondairement par voie interhumaine.



Le monkeypox présente un fort potentiel épidémique et peut être à l’origine de flambées localisées, voire d’épidémies mondiales. Elle est associée à un taux important de complications, estimé à 40 %, tandis que 20 % des patients nécessitent une hospitalisation.

Le 14 août 2024, l’OMS avait déclenché son plus haut niveau d’alerte sanitaire mondiale en réponse à la recrudescence des cas de Mpox en Afrique.



Le 05 septembre 2025 une nouvelle déclaration de l’OMS affirmait que le Monkeypox n’était plus considérée comme une urgence de santé internationale.



Au 14 septembre 2025, on dénombrait 38.671 cas avec 16.392 décès ; les principaux pays touchés par cette épidémie sont : la République Démocratique de Congo, l’Ouganda, le Sierra Leone et le Burundi. Au Senegal, seuls 04 cas sont détectés entre août et septembre 2025.



Point 2 :

Sur le plan clinique, les signes sont variables selon qu’il s’agisse de formes typiques ou de formes atypiques. Pour les formes typiques, la période d’incubation (période au cours de laquelle il n’y a pas de signes cliniques) varie entre 4 et 20 jours. La phase prodromique est marquée par une fièvre, des céphalées, des myalgies, des douleurs dorsales, une asthénie et une hypertrophie ganglionnaire. Elle est suivie d’une éruption cutanée évoluant en plusieurs stades : macules, papules ombiliquées, vésicules, pustules, puis croûtes.



Les lésions sont localisées préférentiellement au visage, aux paumes des mains et aux plantes des pieds, et peuvent atteindre les muqueuses buccales, génitales et anales. Leur nombre varie d’une seule lésion à plusieurs milliers. La durée moyenne de la maladie est de deux à trois semaines, avec une guérison spontanée dans la majorité des cas.



Il existe des formes atypiques pour lesquelles le diagnostic est plus difficile : les signes généraux peuvent apparaître après les signes cutanés. Ces derniers peuvent être mono lésionnels, polymorphes (de plusieurs types) avec une atteinte muqueuse. L’œdème pénien et la douleur rectale peuvent être très fréquents. Les lésions apparaissent le plus souvent dans les zones génitales, périanales, autour de la bouche ou dans la gorge, ce qui, avec la notion d’un contact sexuel récent.



Point 3 :

La confirmation diagnostique repose sur la détection du génome viral par PCR. Des tests sérologiques peuvent également mettre en évidence des anticorps dirigés contre les orthopoxvirus. Ces derniers permettent de détecter la présence d’anticorps dirigés contre les orthopoxvirus, la famille virale à laquelle appartient le virus responsable du Monkeypox.



Point 4 :

Le Monkeypox peut ressembler à de nombreuses affections dermatologiques d’origine infectieuse : la varicelle, l’herpès, le molluscum contagiosum, la variole, le syndrome pieds- mains bouche, certaines mycoses profondes (cryptococcose, histoplasmose, penicilliose), la maladie des pêcheurs due à la portimine et des parasitoses telles que la gale. Il faut signaler que l’épidémie de Mpox peut être concomitante de l’épidémie de varicelle. A côté des dermatoses infectieuses, il existe de nombreuses affections cutanées non infectieuses qui peuvent ressembler au Monkeypox. En effet, les maladies bulleuses auto-immunes, les toxidermies peuvent simuler une infection par le Mpox.



Point 5 :

On distingue deux principaux types du virus Mpox :



• le clade 1 : souche “historique” du virus, présent dans le Bassin du Congo en Afrique Centrale. Le clade 1b provient du clade 1.

• le clade 2 présent en Afrique de l’Ouest. Le virus qui circule actuellement en Europe, le clade 2b, provient du clade 2 impliqué dans l’épidémie du Nigéria.



Point 6 :

La transmission peut se produire par différentes voies :voie sexuelle : particulièrement observée chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (MSM), voie materno-fœtale : possibilité de transmission verticale, voie cutanée et par contact indirect : le virus peut survivre sur des objets ou des surfaces contaminées tels que les vêtements, le linge de lit, les serviettes ou les appareils électroniques, voie respiratoire : par inhalation de squames infectées ou de particules contaminées provenant de vêtements ou de literie infectée. Enfin la transmission peut se faire par contact direct avec un animal infecté (primates, rongeurs terrestres, antilopes, gazelles, écureuils), notamment lors de morsures, griffures ou activités comme la chasse, le dépouillement, le piégeage, la cuisson ou la manipulation de carcasses.



Point 7 :

La prise en charge du Mpox repose sur plusieurs approches complémentaires :



Le traitement curatif



1. Mesures hygiéniques et isolement : elles visent à prévenir la transmission, notamment par l’isolement des cas confirmés, la désinfection des surfaces et le respect strict des règles d’hygiène.



2. Traitement symptomatique : il consiste en l’administration d’antalgiques et d’antipyrétiques pour soulager la douleur et réduire la fièvre. Des antibiotiques peuvent être prescrits en cas de surinfection bactérienne.



3. Traitement étiologique : un antiviral, le tecovirimat, initialement développé pour traiter la variole, a été approuvé en janvier 2022 par l’Agence européenne des médicaments pour la prise en charge du Monkeypox.



La prévention repose sur la vaccination des personnes à risque, associée à des mesures de protection individuelle et collective.



Professeur Fatimata Ly : fatimata.ly@ucad.edu.sn

Professeur Moussa SEYDI : moussa.seydi@ucad.edu.sn