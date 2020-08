Le ministre de la santé et de l'action sociale a présidé ce vendredi, la cérémonie d'inauguration de l'antenne régionale du Samu National.



Kaolack est ainsi la deuxième ville, après Saint Louis, à disposer d'une antenne régionale du Samu National, selon le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. "Cela confirme notre politique de territorialisation publique si chère au chef de l'État, son excellence le président Macky Sall. Cette antenne du SAMU qui vient d'être inaugurée couvre toute la région de Kaolack et celles de Fatick et Kaffrine qui seront équipées de service médical d'urgence régional pour renforcer la prise en charge des urgences en pré hospitalisation. L'ouverture de cette antenne régionale permettra aussi de réduire les délais pour améliorer la qualité de prise en charge en situation d'urgence. Désormais, les populations de la région de Kaolack, Fatick et Kaffrine qui composeront le 1515, seront prises en charge directement..."