Sanoussi Diakité dans "En Ligne" : «Si Sonko considère qu'après 15 ans de service, l'administration n'a plus rien à lui offrir, c'est comme s’il était venu s'offrir quelque chose dans l'administration...»

Après 7 années passées à la tête de la direction de l'Office national de formation professionnelle (Onfp), Sanoussi Diakité passe le témoin à son successeur et dit avoir terminé une mission qui lui avait été confiée par le chef de l'Etat. Dans cette émission, l'inventeur de la machine à décortiqueuse du fonio dresse le bilan de sa gestion à l'Onfp non sans occulter les chantiers importants en cours dont l'objectif n'est rien d'autre que de permettre à la jeunesse d'obtenir une formation qualifiante et répondant aux exigences du marché de l'emploi. Responsable de l'Alliance pour la république et candidat déclaré à la mairie de la commune de Kolda pour les prochaines locales, Sanoussi Diakité qui dit avoir lu l'ouvrage de Ousmane Sonko dénommé "Solution" s'étonne et se questionne : "Si Sonko considère qu'après 15 ans de service, l'administration n'a plus rien à lui offrir, c'est comme s’il était venu s'offrir quelque chose dans l'administration".