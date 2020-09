Sangomar : Accord pour le transfert des droits sur les champs pétrolifères entre Cairn et Woodside

Le géant australien du pétrole et du gaz Woodside a signé des accords contraignants avec Cairn pour l'acquisition des 40 % d'intérêts de Cairn dans les blocs pétroliers offshore exploités par Woodside au Sénégal. En Aout dernier, la compagnie australienne Woodside Petroleum (WPL.AX) avait exercé son droit de répondre à l'offre de 400 (221 milliards de FCFA) millions de dollars faite par le groupe russe Lukoil (LKOH.MM) pour acheter la totalité des parts de Cairn Energy (CNE.L) dans le projet pétrolier Sangomar au Sénégal aujourd’hui. C’est désormais chose faite. L’accord intervenu hier vendredi, révèle que Woodside paiera 300 millions de dollars, plus les ajustements du fonds de roulement, y compris le remboursement des dépenses en capital de développement de Cairn engagées depuis le 1er janvier 2020. L'accord prévoit des paiements conditionnels pouvant aller jusqu'à 100 millions de dollars US, liés au prix des matières premières et au moment de la mise en production du pétrole. L'offre de Woodside reste toujours soumise à l'approbation du gouvernement du Sénégal, et les Australiens deviennent ainsi l’actionnaire majoritaire de l’exploitation du bloc pétrolier avec 68% des parts.

Les réserves d'hydrocarbures récupérables du champ de Sangomar s'élèvent à environ 500 millions de barils de pétrole selon « https://www.oedigital.com/ ». Le champ devrait être mis en service en 2023 via un FPSO fourni par Modec. Ce sera le premier champ pétrolier offshore en production au Sénégal.