Sanghalkam : la convocation du Maire à la DSCOS provoque de vives altercations entre jeunes et forces de l’ordre.

L’ambiance était électrique aujourd’hui à la commune de Sanghalkam, suite à la convocation à la DSCOS d’Alpha Bocar Khouma dit Papa Sow, le tout nouveau maire de ladite localité, pour des motifs non encore dévoilés. Selon nos informations, c’est un dossier sur le foncier qui lui a valu sa convocation à la DESCOS. D’après les informations reçues de sources concordantes, une affaire de litige foncier entre un notable de Sanghalkam et les jeunes de Keur Ndiaye Lo, serait au cœur de ce conflit qui a suscité de vives altercations entre jeunes et forces de l’ordre.



Nous y reviendrons...