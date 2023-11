Sangalkam : un vieux gardien risque 5 ans de réclusion criminelle pour avoir été complice des agresseurs

En effet, il résulte des éléments de l'ordonnance de renvoi qu'à la date du 29 septembre 2018, les éléments de la brigade de Sangalkam ont été alertés de la présence de treize (13) individus armés dans la zone. Ces malfaiteurs étaient à bord de leur véhicule à la recherche de proie. C'est dans ces circonstances qu'ils ont attaqué deux magasins. Malheureusement pour eux, ils en sont sortis bredouilles. Par la suite, ils sont partis voir la maison d'Ibrahima F. que l'accusé Boubacar S. leur a indiqué. Lors de leur descente dans ce domicile, ils ont pu trouver qu'un million de francs Cfa. Dépêchés sur les lieux, les hommes en bleu ont pu relever que les assaillants ont défoncé les portes des deux magasins, mais ils n'ont rien apporté sauf une cisaille. Les investigations menées par les enquêteurs ont révélé que le vieux Sow était le complice des malfaiteurs. Sur ces entrefaites, il a été arrêté et conduit en prison où il croupit depuis 5 longues années. Lors de son jugement de ce mercredi 15 novembre, Boubacar S continue dans ses dénégations alléguant qu'il n'a rien à voir avec les malfrats. " Ce jour-là, les agresseurs m'ont tenu en respect avec un couteau à la gorge. Je ne pouvais rien faire. Ils étaient à bord d'un véhicule, mais je n'ai pas eu l'occasion de bien regarder la voiture ni même la couleur", avance-t-il. Le juge lui rappelle qu'un témoin a déclaré vous avoir vu indiquer aux malfrats d'attaquer la maison de la partie civile. Il souligne qu'il ne connaît pas les malfaiteurs et qu'il n'a jamais déclaré le contraire. Il précise aussi qu'il gagne 60 mille francs par mois.





Le juge lui pose la question de savoir s'il avait visionné la vidéo de surveillance lors de sa première comparution. Il répond que les images étaient floues.



Lors de son réquisitoire, le parquet a souligné que l'accusé Boubacar S. est poursuivi pour association de malfaiteurs de vol en réunion commis la nuit avec moyens de locomotion. Selon lui, les agresseurs n'ont pu récolter que la somme de 1 million lors de cette descente. "C'est le sieur Sow qui leur a indiqué la maison. D'ailleurs, son collègue de travail l'a confirmé. Car selon lui, l'accusé n'avait aucune raison d'être sur les lieux ce jour-là parce que ce n'était pas son jour de travail. Il a vu Boubacar S. échanger non seulement avec les malfaiteurs armés, mais il leur a indiqué la maison à attaquer . Un élément qui vient conforter l'implication de Boubacar S. Depuis l'enquête, Boubacar S. se verse dans des dénégations", mentionne le maître des poursuites qui sollicite la requalification des faits en complicité de vol en réunion commis la nuit avec usage de moyens de locomotion. Pour la peine, il requiert 5 ans de prison ferme.



Du côté de la défense, Boubacar S. n'a pas étalé toute la vérité de cette affaire. "Il s'est enfoncé devant vous alors que la réalité du dossier le met en dehors de cette situation. Dans Ia vidéo surveillance, il est clairement établi que lorsque mon client est venu les malfrats avaient terminé leur forfait. Une enquête beaucoup plus sérieuse doit être menée dans cette procédure", a laissé entendre la robe noire.



L'affaire a été mise en délibéré. Le jugement sera rendu le 20 décembre prochain.