Sangalkam : malgré son éviction du nouveau Gouvernement, Oumar Guèye réitère « sa fidélité et sa loyauté au chef de l'État »

Ce samedi 24 septembre 2022, a eu lieu à Sangalkam, la conférence de presse de Omar Guèye, à la permanence de l'APR. Une conférence de presse, à l'allure d'un meeting politique, qui intervient après sa non reconduction dans le nouveau Gouvernement. C'est donc au lendemain de sa passation de service, que le désormais ex-MCTDAT, a tenu à rencontrer les populations de Sangalkam.



« Beaucoup de gens, beaucoup de responsables, la population de la ville de Sangalkam et même du département voulaient venir à la passation de service. Mais je leur ai dit que nous devons faire cette passation uniquement avec le ministre entrant et ses équipes. Je leur avais promis que dès le lendemain je viendrai ici à notre permanence à Sangalkam pour m’adresser à cette population", a dit Oumar Guèye, visiblement très satisfait de la forte mobilisation.



Occasion pour lui de remercier le président Macky Sall qui lui a fait confiance pendant dix ans. " Je lui témoigne toute ma gratitude, tout mon engagement pour l’accompagner. Je suis persuadé qu'il a une vision très claire avec le plan Sénégal Émergent avec ses trois axes », a t-il ajouté. Après avoir retiré sa loyauté au président, il est revenu sur ses grandes réalisations à travers le pays. Ainsi, selon lui, "le fait d’être avec le président n’est pas lié au fait d’avoir des postes. On peut être ministre aujourd’hui et demain on ne l'est plus, mais l'engagement reste le même", a dit M. Guèye.



Pour finir, Oumar Guèye s'est adressé à la jeunesse qu'il invite à rester vigilante en évitant d'être détournée par "une opposition qui ne dit pas souvent la réalité du terrain..."