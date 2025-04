Sangalkam: le préfet interdit la marche de protestation du collectif citoyen pour la sauvegarde de Bambilor

Le sous préfet de l’arrondissement de Sangalkam a annulé la demande de marche du collectif citoyen pour la sauvegarde de Bambilor. En effet, ce dernier a décidé d’organiser ce samedi, dans l’après midi, une marche pacifique pour sensibiliser l'opinion publique et attirer l'attention des autorités sur la nécessité urgente de préserver les terres de Bambilor et ses environs contre toute forme d'accaparement ou de destruction.







En retour, de l'exploitation de la déclaration du collectif, il ressort, selon le préfet de l’arrondissement de Sangalkam, que « celle-ci n'a pas été signée par trois des organisateurs ayant élu domicile dans la Région. »







Il estime que l'article 96 de la loi n° 74-13 du 24 juin 1974, abrogeant et remplaçant les dispositions du chapitre deuxième du titre premier du livre troisième du Code pénal, dispose que ladite déclaration doit faire connaitre les prénoms, noms et domiciles des organisateurs et être signée par trois d'entre eux faisant élection de domicile dans la Région.







Considérant que cette formalité substantielle n'est pas respectée en l'espèce, par conséquent, le préfet considère que « la déclaration est irrecevable. »