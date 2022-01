Sangalkam / Locales 2022 : La coalition YAW dénonce la disparition de 1000 cartes d'électeur, le sous-préfet dément.

Le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi, Alpha Bocar Khouma dit Pape Sow, qui a voté à l'école Keur Ndiaye Lo et le plénipotentiaire de la dite coalition ont déploré des manquements constatés dans certains centres de vote des quartiers qui ont été rattachés à la commune de Sangalkam.



Selon eux, plus 1000 cartes d'électeur ont disparu et les listes de YAW ne sont pas suffisamment en nombre. Selon eux, le sous-préfet et le préfet du département ont été saisis pour régler cette situation. Interpellé sur la question, le sous-préfet de Sangalkam, dément catégoriquement, la disparition de cartes d'électeur.



Selon lui, cette affirmation "n'engage que celui qui le dit. Les cartes étaient jusqu'à hier minuit dans les commissions de distribution. Aujourd'hui jour de vote, on ne distribue pas de carte."



Par ailleurs, il demande aux mandataires de YAW "d'aller compter le nombre de bulletins de leur liste sur chaque table avant d'avancer des propos. Dans chaque bureau de vote le nombre d'inscrits est égal au nombre de votants. Tout ce qu'ils disent n'engage qu'eux", a t-il conclu...