Le maire de la commune de Sangalkam, M. Oumar Guèye, n’a pas lésiné sur les moyens pour doter les écoles de matériel didactique. Selon lui, « l'Éducation est une compétence transférée pour laquelle nous avons l’habitude, avant la rentrée des classes, de fournir aux écoles du matériel scolaire, nous avons offert une valeur de plus de 40 millions de FCFA… »



Ainsi, les écoles de ladite commune ont reçu plusieurs milliers de cahiers, des ardoises, des rames de papier, des ardoises et des milliers de tables bancs pour concrétiser le concept « Ubbi Tey, fournitures tew, Jang Tey » , selon toujours M. Guèye par ailleurs ministre des collectivités locales et porte-parole du gouvernement.



Après le rattachement à Sangalkam de 5 villages et des cités qui appartenaient à la commune de Bambilor avec le nouveau découpage, plusieurs écoles qui ne disposaient pas d’assez de salles de classe ont été dotées, par la commune de Sangalkam, a-t-il fait savoir. « Nous nous sommes déployés dans ces zones pour y construire des salles de classe. Nous avons en chantier plus d’une vingtaine de salles de classe et certaines salles de classe seront fonctionnelles dès la semaine prochaine » , a-t-il ajouté lors d’une cérémonie de remise de matériel scolaire qui a eu lieu ce 12 octobre en présence des autorités de ladite localité.