Sandiara : Moustapha Diop parle à ses collègues maires et rassure les travailleurs touchés par le Covid-19.

"Nous avons voulu faire visiter les industries qui sont dans la zone industrielle de Sandiara. Mais aussi lui montrer les 11 agropôles de la commune. Le plus grand, c'est celui qui juxte les communes de Sandiara et de Malicounda qui embauche mine de rien 1000 personnes. Nous l'avons fait pour lutter contre le chômage. il est venu s'enquérir des problèmes des entreprises de la commune causés par le Covid-19. il y a des productions que les entreprises ne parviennent toujours pas à écouler. Ce qui constitue un manque à gagner." affirme Serigne Gueye Diop maire de Sandiara.

Face à ce discours du premier magistrat de la commune de Sandiara, le ministre de l'industrie, après avoir remercié son collègue maire, lancera un appel et rassurera les travailleurs touchés par la pandémie Covid-19. "Je remercie et félicite le maire Serigne Guèye Diop pour cette initiative de créer le Parc industriel de Sandiara mais aussi de créer une agropole. Le président de la République a érigé ce parc en zone économique et sociale. Il y a 32 entreprises réservataires dont 06 qui sont en activité et qui ont créé plus de 300 emplois sans compter les emplois enregistrés dans les agropoles. En tout, c'est plus de 800 emplois qui sont créés en temps plein. Je lance un appel à tous les maires du Sénégal à s'inspirer du modèle de Sandiara afin qu'ils soient épaulés par le ministère de l'Industrie pour qu'ils créent leurs zones économiques et parcs industriels et leurs propres agropoles. Tout développement local se repose sur une activité économique viable mais également durable. Le Covid-19, a ralenti les activités des entreprises. Certaines ont décidé d'arrêter leur fonctionnement. Les exportations ont chuté, nous avons un problème d'approvisionnement en matière première. Les entreprises sont confrontées à des difficultés financières extrêmes. Dans le programme de résilience, le président de la République a ouvert une ligne de crédit à hauteur de 200 milliards pour les entreprises en difficultés financières causées par la pandémie du coronavirus. C'est un lot de masques que nous avons remis au maire pour les travailleurs dans les industries de sa commune. Nous avons pris bonne note des doléances des travailleurs des industries que nous allons régler le plus rapidement possible" dira Moustapha Diop, ministre de l’industrie.