Sandiara : Aar Sénégal et MPR/Les Serviteurs en mode « Gentleman agreement »

Durant leurs activités politiques, les deux coalitions de l’opposition Les Serviteurs et Aar Sénégal se sont croisés à Sandiara dans le département de Mbour. Elles ont tenu à montrer la voie démocratique malgré leurs sensibilités différentes.



« Nous avons tous le même idéal pour un Sénégal de paix. Nous sommes dans une compétition démocratique, mais pas dans un combat de gladiateurs, et nous ne visons pas l’animosité. Ce sont des idées, des intelligences et des idées qui se croisent pour propulser le Sénégal vers une trajectoire de développement », déclare ainsi la tête de liste nationale Pape Djibril Fall devant le coordonnateur de la coalition Arar Sénégal.



Pour les deux membres de l’opposition, le Sénégal est une promesse de paix et de stabilité sociale. Ainsi, il faut bien préserver ces valeurs, en bons patriotes, quel que soit le prix...