Sandiara : 106 kg de chanvre indien saisis par la brigade de proximité.

La brigade de proximité de Sandiara a procédé hier vers 22h à la saisie de 106 kg de chanvre indien. Le produit saisi au cours d'une patrouille, selon le communiqué, était dissimulé dans un des réservoirs d'un camion malien. Le véhicule était stationné dans le parking à hauteur de la station EDK Sandiara et conduit par le nommé A S.



02 personnes dont un malien ont été interpellées et le camion transportant le produit immobilisé.

Par la suite, des investigations ont permis d'interpeller une 3e personne qui était venue chercher le produit à bord dune moto jakarta et ainsi qu'un véhicule particulier, renseigne toujours le communiqué.