San Francisco : Les efforts de digitalisation de la Couverture Maladie Universelle du Sénégal appréciés par des officiels américains.

Soucieux de s'arrimer à la marche du monde, l'Agence nationale de la Couverture maladie universelle a décidé de se mettre à la digitalisation. Ainsi, les bénéficiaires de la CMU recevront des tablettes biométriques et des kits d'authentification. Le projet a été confié à une société américaine sise à Sillicon Valley, à San Francisco où séjourne actuellement une délégation composée du Ministère de la santé et de l'Agence nationale de la Couverture Maladie Universelle (ANCMU).



Selon un communiqué de ladite agence reçu à Dakaractu, la société Credence ID chargée de confectionner les tablettes biométriques et les kits d'authentification et le département du Commerce de la Californie ont affirmé que “le système d’information développé par la CMU est au niveau des références mondiales et est considéré par les grandes entreprises IT comme un modèle à proposer aux pays qui ont les mêmes problématiques”.

Poursuivant, le communiqué renseigne "qu'au cours d’une cérémonie protocolaire, organisée par le Department of commerce de San Francisco, des officiels américains ont apprécié les efforts de digitalisation de la Couverture maladie Universelle au Sénégal, promettant au passage de suivre de près le processus de digitalisation et au besoin même, de s'en inspirer”.

Il faut savoir que le Système d’Information de Gestion Intégrée de la Couverture Maladie Universelle (SIGICMU) a plusieurs composantes dont le SIBIO, dispositif d'identification biométrique des bénéficiaires, considéré comme une réponse concrète à la grande problématique de la santé pour tous en Afrique.

Les tablettes et Kits biométriques en cours de conception dans la Silicon Valey vont être déployés dans tous les hôpitaux, centres de santé et postes de santé du Sénégal, grâce à l’appui de la Banque Mondiale, pour faciliter l’authentification des bénéficiaires au niveau des points de prestation. Le SIBIO va compléter le dispositif du SIGICMU en cours de développement. En effet, en plus des modules déjà développés en interne, d’autres sont en cours de développement comme l’application mobile SAMACMU ou encore la plateforme électronique des cotisations et dons SunuCMU; pour permettre d'accélérer le processus d'extension de la CMU et de rendre le programme viable, soutenable et pérenne.