Samuel Eto’o sur Rfi : « Le prochain Ballon d’Or européen, ne sera ni Sadio Mané, ni Salah »

Le nouveau retraité, Samuel Eto’o (38 ans), a encore enfilé sa « robe » d’avocat pour porter, cette fois-ci, la cause commune de l’international Sénégalais, Sadio Mané, et de l’Egyptien, Mohamed Salah, dans la course au ballon d’or européen 2019. D’après l’international Camerounais, 6e au classement général du Ballon d’or Européen 2006, estime que le football Africain est toujours méprisé malgré les performances de ses représentants sur la scène européenne.



«Nous ne sommes pas respectés, c’est un fait. J’espère avoir tort, mais le prochain Ballon d’Or ne sera ni Mané, ni Salah, a déploré la légende camerounaise, Samuel Eto’o sur RFI. On ne peut pas m’expliquer que Mané, Salah ou encore Aubameyang, les trois meilleurs buteurs du dernier championnat anglais, ne seront peut-être même pas parmi les 5 premiers. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont très forts, mais cette saison, qui a gagné la Ligue des champions ? C’est Mané et Salah ! » s’est-il indigné sur les ondes de Rfi…