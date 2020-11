Samuel Eto'o lors du Pré-lancement de Holding Bag'Ô : « C'est une manière de donner une meilleure image de l'Afrique... »

Présent à Dakar, lors du Pré-Lancement Holding Bag'Ô, l'ancien attaquant international Camerounais, Samuel Eto'o, qui s'est personnellement investi dans le projet, a profité de l'opportunité pour exhorter la jeunesse Africaine à l'entrepreneuriat.



Non sans manquer de souligner l'importance même de renvoyer une meilleure image du continent noir à travers cette plateforme de convoyage de bagages made in Africa. Eto'o de lancer un message profondément panafricain destiné à ses frères.



À préciser que Holding Bag’Ô est une start-up évoluant dans l’industrie du transport basée à Dakar. " Si nous ne croyons pas en nous les autres ne le feront pas à notre place ", a-t-il lancé à l'endroit de la presse nationale et internationale.



Et, sous la présence effective du directeur de Air Sénégal, Ibrahima Kane, de Kéba Touré le président de holding Bag'Ô et de Pape Mouhamadou Touré, directeur général Holding Bag'Ô.