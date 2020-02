Samuel Eto’o : « Il faut que Gianni Infantino et les autres sachent qu’il y a une génération Africaine décomplexée »

Invité à Radio France international (RFI) dans le « débat Africain », une émission animée par Alain Foka, l’ex buteur du FC Barcelone et actuel collaborateur officiel de la CAF se veut clair sur le sujet. « La CAF reste la confédération Africaine de football. Je pense que Gianni aurait dû faire autrement, je pense qu’il a manqué de tact (…) Il a les portes de la CAF grandement ouvertes, on aurait pu débattre sur la question. Mais une fois de plus, j’estime que ce sont les Africains qui doivent évoquer la question», c’est donc la forme qui dérange avant même d’en arriver au fond du problème.



L’on semble très loin de l’avis du camp minoritaire du « Oui » défendu par d’autres anciennes gloires du football Africain, à l’image de Didier Drogba.

Soulignant les bonnes relations qui ont récemment été renouées entre la FIFA d’Infantino et la CAF d’Ahmad Ahmad, Eto’o estime que cela devrait être une voie pour avancer sereinement sur un même pied d’égalité.



Et, non pas constater une tentative de juxtaposer la FIFA sur la CAF. « On marche ensemble depuis un certain temps, avant comme vous le savez, les relations entre la CAF et la FIFA n’étaient pas bonnes. On a estimé qu’il fallait gérer autrement et aller plus vite parce qu’il y a beaucoup de choses à changer. Mais, cela ne donne pas aux autres le droit de nous imposer des choses. Est-ce que ce qu’on veut nous imposer c’est ce dont on a besoin ?» Une franche collaboration oui, mais pas une vassalisation de l’instance dirigeante du football Africain.

En sa qualité d’ambassadeur et collaborateur de la CAF au même titre que l'ancien international Ivoirien Didier Drogba, Samuel Eto’o de préciser qu’en aucun cas la confédération Africaine n’a perdu son indépendance et garde une certaine autonomie malgré l’omniprésence de la FIFA. « Ce n’est que l’intérêt des Africains qui nous intéresse. Même si Gianni a énormément fait pour le football Africain, il n’aime pas l’Afrique plus que nous-même. Il faut que Gianni et les autres sachent qu’il y a une génération qui n’est plus complexée. C’est une génération décomplexée qui connaît les mêmes universités que leurs enfants (…) Quand Gianni nous dit qu’il faut faire une coupe d’Afrique tous les quatre ans, je lui ai dit explique nous ! Mais tu ne le fais pas devant tout le monde, parce qu’il y a un président de la CAF, on doit d’abord en parler en Off », s’est-il expliqué sur les ondes de RFI...