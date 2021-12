Samuel Eto'o : « Si l'Euro s'est joué en pleine pandémie avec des stades pleins... Pourquoi la CAN ne se jouerait pas au Cameroun ? »

Quelques heures après la sortie officielle du président de la confédération africaine de football (Caf), Patrice Motsepe qui a confirmé la tenue de la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations (Can), c'est au tour de Samuel Eto'o de se prononcer. Fraîchement élu à la tête de la fédération camerounaise de football (Fecafoot), l'ancien footballeur international a fustigé les tentatives nauséabondes venant pour la plupart de l'extérieur du continent africain et visant à faire reporter la CAN 2022.



"Je ne vois pas pourquoi elle n'aura pas lieu. Je ne pense même pas que ce soit responsable, cette façon de faire ou de vouloir faire... La fédération que je représente défendra avec la dernière énergie cette Coupe d'Afrique", a d'emblée fait savoir l'ancien attaquant du FC Barcelone qui était en compagnie du président de la CAF et de toute sa délégation, plutôt dans la journée de ce lundi, au stade Olembé.



Dans son style cash et véridique, le nouveau patron du football camerounais de souligner avec froideur que : " Si l'Euro s'est joué en pleine pandémie avec des stades pleins, dans plusieurs villes, pourquoi la Coupe d'Afrique ne se jouerait pas au Cameroun ? Donnez-moi une seule raison valable..." Une interpellation qui est ainsi soulevée dans un contexte où les tractations vont bon train pour que l'une des plus grandes compétitions de football au monde soit simplement reportée sur la base de motivations qui ne disent pas leur nom...



À ce titre, Samuel Eto'o de poursuivre : "Ou bien on est en train de nous dire, comme on nous a toujours traités, que nous sommes des moins que rien ? Donc nous devons subir... Qu'on nous dise clairement les choses. Ce qu'il y a de plus difficile dans cette façon de faire, c'est que certains africains sont encore complices", a-t-il déploré sur les antennes de canal+ lors d'une interview accordée dans le cadre de l'émission talents d'Afrique...