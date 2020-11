Samuel Eto'o : « Il manque peu de choses aux Lions pour être champions d'Afrique... »

Rappelant le dernier parcours des Lions à la CAN 2019, Samuel Eto'o estime que le Sénégal est sur la bonne voie pour aller remporter sa première coupe d'Afrique des nations (CAN.) Sans entrer dans les détails, le Lion indomptable fera comprendre que depuis plusieurs années déjà les hommes d'Aliou Cissé semblent plus que jamais sur la bonne voie. D'ailleurs la prochaine édition de la CAN devrait se tenir au Cameroun, le pays d'origine d'Eto'o. Un véritable challenge pour le Sénégal dont la grande rivalité sportive avec les Lions indomptables est légendaire.