Samsung Galaxy Série A : La nouvelle game qui répond aux attentes des sénégalais.

Samsung apporte à ses clients une nouvelle game de produits, plus modernes et répondant aux exigences des sénégalais. Les produits Samsung Galaxy SÉRIE A, sont des smartphones dernière génération avec une qualité d'image extra, un design d'une finesse inégalée et une batterie rechargeable en moins de temps, pour des prix très accessibles.

La game partant du modèle Galaxy A2 Core regroupe, les Galaxy A10, A20, A30, A50, et A70, déjà disponibles sur le marché sénégalais. Cependant , il y'a un tout nouveau né de la même famille, le Galaxy A80 qui sera accessible sur le marché très prochainement. La game est lancée officiellement ce jeudi par Kadel Chi Yeon Yu, Directeur Général de Samsung au Sénégal, et son équipe.