Hier, Samsung Electronics a organisé son tout premier Unpack Virtuel diffusé en direct depuis la Corée pour présenter une suite d’appareils plus puissants les uns que les autres.

Galaxy Note20 et Galaxy Note20 Ultra, la série Note la plus puissante à ce jour;

Tab S7 et S7+, des tablettes polyvalentes pour la productivité et la créativité;

Galaxy Watch3, une montre intelligente haut de gamme dotée de fonctionnalités de santé avancées;

Galaxy Buds Live, des écouteurs élégants et ergonomiques avec une qualité sonore incroyable ;

Galaxy Z Fold2, le smartphone pliable nouvelle génération avec une ergonomie améliorée.



Les Galaxy Note 20 et Note20 Ultra, Les Note les plus puissants à ce jour

Un S-Pen avancé : les cinq nouvelles actions Anywhere du S-Pen permettent la navigation sans contact sur votre appareil - revenir à l’écran d’accueil ou prendre une capture d’écran - devient aussi simple qu’un simple mouvement du poignet.

Samsung Notes plus flexible et plus utile : Nous avons besoin d’outils conçus pour nous permettre de travailler à tout moment, sur n’importe quel appareil. Pour vous aider à capturer, modifier et partager vos idées sur votre téléphone, votre tablette ou votre PC Windows 10, l’application Samsung Notes dispose de fonctionnalités d’enregistrement et de synchronisation automatiques, afin que vous ne perdiez plus votre travail et puissiez reprendre là où vous vous étiez arrêté. Lorsque vous passez d’un appareil à l’autre, Samsung Notes transforme votre écriture manuscrite en une écriture typographique. Il est également plus facile de mettre des commentaires maintenant que vous pouvez annoter et mettre en évidence des fichiers PDF dans l’application Samsung Notes. Enregistrez un audio pendant que vous prenez des notes, et appuyez simplement sur un mot dans vos notes pour accéder à ce moment de l’enregistrement. Et gardez le tout avec une nouvelle gestion de dossiers intuitive qui facilite votre recherche.

Pouvoir de jouer: Samsung, au travers de son partenariat avec Microsoft, fait passer le gaming au niveau supérieur. Plongez-vous pleinement dans l’expérience de gaming la plus puissante que Samsung ait jamais conçue dans un smartphone, afin que vous puissiez jouer comme un pro depuis votre canapé, votre terrasse, où que vous soyez.

Les appareils et services Samsung sont conçus pour fonctionner ensemble sans effort, améliorant non seulement votre travail et vos loisirs, mais aussi tout ce qui est important pour vous. Faites passer votre série Galaxy Note 20 au niveau supérieur en l’associant aux nouveaux appareils Samsung Galaxy: Galaxy Tab S7 et Tab S7+, Galaxy Watch3 et Galaxy Buds Live. Avec ces compléments de pointe à l’expérience Note, vous pouvez travailler plus intelligemment, jouer plus longtemps, vivre en meilleure santé et mieux communiquer.

Ces 5 appareils s’intègrent parfaitement pour permettre aux consommateurs de naviguer dans un monde en constante évolution :Sur la série Galaxy Note20, les nouvelles fonctionnalités du S-Pen et du Samsung Notes offrent une expérience encore plus puissante et s’étendent aux Galaxy Tab S7 et Tab S7+ pour plus de flexibilité et de commodité. De plus, une relation plus profonde avec le partenaire de longue date de Samsung, Microsoft, permet à la série Galaxy Note20 et à votre PC Windows de fonctionner ensemble de manière fluide.Pour la première fois avec Samsung DeX, connectez sans fil la série Galaxy Note20 à un téléviseur intelligent lorsque vous avez besoin d’un écran plus grand. Gérez deux écrans simultanément afin de pouvoir envoyer des SMS avec vos amis sur la série Galaxy Note20 tout en regardant une vidéo sur une Smart TV.