Sampdoria : Touché à la cuisse droite, Keïta Baldé forfait pour la double confrontation contre la Guinée Bissau.

Selon le Corriere Dello Sport, l'attaquant international sénégalais, Diao Keïta Baldé, qui était incertain suite à une gêne à la cuisse droite, s'est blessé aux ischios jambiers selon le diagnostic médical. Comme pressenti par son entraîneur Italien, Claudio Ranieri, le nouvel attaquant de Naples touché à la cuisse est désormais officiellement déclaré forfait pour le match contre Cagliari ce samedi en Serie A.



Une blessure qui remet en cause la participation de Diao au prochain regroupement des Lions du Sénégal qu'il devait retrouver après une longue absence en sélection. L'ancien attaquant de Monaco devrait manquer la double confrontation prévue contre la Guinée Bissau les 11 et 15 novembre prochain pour le compte des éliminatoires de la CAN 2021.