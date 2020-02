Samm Suñu Karangue à Touba / Serigne Modou Bousso Dieng salue l'efficacité de la police.

Suite à la publication du bilan de l'opération Samm Suñu Karangue 1 avec 1.039 personnes arrêtées dont le cerveau de la bande qui a attaqué deux stations d'essence dans la nuit du 12 au 13 décembre 2019, Serigne Modou Bousso Dieng vient solennellement de lancer un appel à l'endroit des populations.



Ciblant Dakaractu, le leader politique et chef religieux estime que « la police est en train d'abattre un travail exceptionnel qui a permis de neutraliser des malfaiteurs et de tempérer les ardeurs de ceux qui ne le sont pas encore. Seulement, ajoutera-t-il, les populations doivent savoir qu'avec leur collaboration, les résultats seront plus importants et les malfrats plus vulnérables ».



Serigne Modou Bousso Dieng de poursuivre : « J'estime que le directeur de la sécurité publique mérite des félicitations de notre part, nous qui habitons Touba. Ces mêmes félicitations vont à l'endroit du commissaire spécial Bassirou Sarr et de l'ensemble de ses collègues. Ils ont réussi à faire revenir la sérénité. Touba est une agglomération de plus de 2 millions d'habitants qui nécessite que de telles opérations y soient déroulées ».