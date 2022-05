Sambou Biagui : « La Poste, la Rts, Le Soleil, la DGID, l'Aps et Excaf sont des patrimoines à préserver »

Journaliste à Excaf Télécom, Sambou Biagui a participé à la marche organisée par l'intersyndicale qui regroupe les syndicats de la Rts, de l'Aps, de La Poste, Le Soleil, Excaf et la DGID. Prenant la parole, Sambou Biagui estime " qu'un patrimoine est à préserver.



La Poste, la Rts, Le Soleil, Excaf, la DGID et l'Aps sont des patrimoines à préserver comme le fait l'UNESCO. C'est pourquoi le président doit regarder ces milliers d'employés qui sont dans ces structures de l'État et apprécier leur importance dans le service public national pour ouvrir la réflexion", conclut le journaliste marcheur.