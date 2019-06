Samba Sy : « Les accusations contenues dans le reportage de la BBC ont été formulées avant la période de la pré-campagne. L'opposition qui a vu son suffrage détourné, veut mettre la tension dans les locales »

Pour le Parti de l'indépendance et du travail(PIT), " une partie de l'opposition qui a vu son suffrage détourné et l'élection du président Macky Sall dès le premier tour avec 58% des voix exprimées, veut simplement mettre la tension dans ce pays.



Le reportage de la BBC "porte des accusations qui selon les informations, a été effectué dans un contexte particulier, c'est à dire, la période de pré campagne. Mais, il fallait attendre le moment propice pour sa diffusion", confirme Samba Sy.

"Ce camouflet a ruiné l'espoir de cette opposition et déjoué les plans de la BBC qui a alors dû garder, par devers elle, son reportage en attendant un moment propice à sa diffusion", martèle le secrétaire exécutif du PIT.



Cependant, le PIT demande que la justice du pays qui est dûment saisie, dise le droit pour édifier notre peuple, l'opinion sous-régionale et celle du monde entier...