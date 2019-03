Samba Sall : " Dabaly, avec 89,37%, a prouvé qu'il était un bail pour le Président Macky Sall '

En allusion à la région de Matam qu'un responsable politique du Fouta a baptisé '' titre foncier de Macky Sall '' pour ses excellents résultats lors de la présidentielle, Dabaly porte désormais le titre de localité '' bail '' du même Président Macky Sall pour avoir réussi un score de 89,37%.

Selon Samba Sall qui lui a donné ce nom, '' cette agglomération du département de Nioro est définitivement acquise à la cause du Président de la République. Notre leader a montré qu’il est en avance sur une certaine classe politique. C'est une chance pour le Sénégal et pour l’Afrique. Nous faisons aussi une mention spéciale à la population de Dabaly, qui a compris très tôt qu’il est le seul Président capable de conduire ce pays vers l’émergence à travers un programme ambitieux : le Plan Sénégal Emergent. Je lance ainsi un appel à tous les concitoyens et citoyennes à mettre de côté les querelles inutiles et de travailler pour la bonne marche de notre patrie. »



Samba Sall ne manquera pas de remercier la Première Dame, Marième Faye Sall pour le rôle joué aux côtés du Chef de l'État. « Elle a été de tous les combats. Aujourd’hui, elle continue de se battre pour l’émergence du Sénégal, pour l’émancipation de la femme africaine à travers sa fondation Servir le Sénégal ». Samba Sall de saluer le défi relevé par le ministre de l'intérieur qui, dit-il, a réussi l'organisation de l'élection. " La palme revient surtout à M.Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l’Intérieur pour cette très bonne organisation de l'élection malgré les sirènes d'une opposition en mal d'arguments... ''