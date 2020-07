Samba Ndiobène Kâ à Touba : « L'année dernière, à J-11, nous étions à 44.000 têtes et cette année... »

C'est un ministre de l'élevage rassuré de voir les Sénégalais passer la fête de l'Aïd-El- Kébir sans être véritablement confronté à des difficultés d'approvisionnement en moutons qui a visité hier les foirails de Ndindy et de Keur Kabb à Touba.



Dans la cité religieuse dans le cadre du Suivi des opérations Tabaski, Samba Ndiobène Kâ a rappelé la décision du Président de la République de supprimer les droits et taxes sur tous les animaux importés et sur tous les animaux au niveau national. "Le Président a même demandé à ce qu'il y ait des facilités tout au long des axes routiers. Les mesures sont appliquées à la lettre", dira-t-il devant éleveurs et populations.



Samba Ndiobène Kâ de citer les techniciens du ministère de l'élevage. " À J-11, l'année dernière, on était aux alentours à 44.000 têtes. Cette année, nous sommes à plus de 105.000". De Missirah à Saint-Louis, en passant par Kidira et les autres localités visitées, le ministre dira avoir trouvé des situations satisfaisantes. Il en remerciera les forces de l'ordre qui, selon lui, sont d'un apport considérable...