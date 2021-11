Sam Notaire et Golf Sud : les listes de Yewwi Askan Wi aussi déclaré irrecevables

On va vers l'hécatombe pour Yewwi Askan Wi. Des listes présentées dans les différentes communes sont invalidées. Après Gorée, c'est Golf Sud et Sam Notaire qui voient leurs listes frappées d'irrégularités et donc irrecevables. À Golf Sud Khadija Mahécor Diouf de Pastef avait été choisie comme tête de liste et Aminata Kanté du Grand Parti pour celle de Sam Notaire. Une réaction est attendue de l'opposition avec toute ces annonces d'irrecevabilité de leurs listes...