Saly : Un incendie d'une rare violence fait trois morts en provenance de Saint-Louis du Sénégal...

Il a été constaté qu'il s'agit d'une villa prise en location pour une semaine par une famille de 13 personnes toutes venues de Saint-Louis.

C'est une villa d'un seul étage construite en dur dont le toit est constitué par une charpente en bois habillée de paille et de tuiles. Le rez de chaussée est composé d'une chambre, d'un salon, d'une cuisine américaine et d'un garage avec une porte secondaire qui s'ouvre sur la cuisine. Quatres chambres sont situées à l'étage et les escaliers en bois donnent automatique sur le salon.

Trois corps sans vie calcinés ont été découverts dans l'une des chambres occupée par un couple et leur enfant d'un an.

Ils sont identifiés comme suit : A P T âgé environ de 50 ans

C. Sarr âgée environ de 37 ans et E. âgé d'un an.

D'après les informations de Dakaractu Mbour, le feu serait parti du garage (rempli de bagages) pour se propager ensuite dans tout le batiment. Les portes d'entrée principales du rez de chaussée sont en magnétiques et avec la coupure d'électricité, il était impossible de les ouvrir. Il y a une seule porte, issue de secours qui s'ouvre par derrière. Aucun extincteur n'a été relevée dans la maison. L'accès dans la résidence pour les sapeurs n'était pas aussi très facile du fait de l'étroitesse des points de passage entre les villas. La résidence dispose de deux de bouches d'incendie dont 1 près de la piscine principal et une autre juste après la villa 32 où s'est produit l'incendie.



Deux blessés ont été évacués à l'hopital par une ambulance. Leurs identités ne sont pas encore connues.



Après constat, les corps ont été acheminés à la morgue de l'hopital de Mbour, et une enquête ouverte...